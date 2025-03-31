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Действующие чемпионы Германии следят за главной целью Ювентуса на лето
"Фармацевты" готовы составить конкуренцию "старой синьоре"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" наблюдает за главной целью туринского "Ювентуса" на лето.
По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 27-летний Давид Ганцко из "Фейеноорда", который находится в списке "бьянконери" на летнее трансферное окно, привлек внимание "Байера".
Также напомним, что ранее сообщалось об интересе "Ливерпуля" и других английских команд к Ганцко.
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В этом сезоне Давид Ганцко отметился 4 голами и 4 ассистами в 39 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
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