Действующие чемпионы Германии следят за главной целью Ювентуса на лето

Леверкузенский "Байер" наблюдает за главной целью туринского "Ювентуса" на лето.

По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, 27-летний Давид Ганцко из "Фейеноорда", который находится в списке "бьянконери" на летнее трансферное окно, привлек внимание "Байера".

Также напомним, что ранее сообщалось об интересе "Ливерпуля" и других английских команд к Ганцко.

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В этом сезоне Давид Ганцко отметился 4 голами и 4 ассистами в 39 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.