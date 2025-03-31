Томас Мюллер обиделся на руководство Баварии

Как и все остальные участники клубного ЧМ-2025, "Бавария" сталкивается с непривычными контрактными вопросами накануне. Одним из ключевых моментов является ситуация с игроками, у которых контракты истекают 30 июня, тогда как турнир продлится до 13 июля.

На данный момент в мюнхенском клубе есть четыре игрока с истекающими контрактами: вратарь Свен Ульрайх, защитник Эрик Дайер, атакующий игрок Лерой Сане и легенда клуба Томас Мюллер. Для участия в турнире им нужно будет подписать "мини-продления" соглашений.

Ситуация с Мюллером вызывает особый интерес у немецких болельщиков. 35-летний ветеран никогда не играл за другой клуб, и его будущее остается под вопросом.

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Несмотря на то, что Мюллер сохраняет свое фирменное чувство юмора относительно контрактной ситуации, журналист Кристиан Фальк сообщает, что немец разочарован и обижен тем, что руководство "Баварии" не сделало конкретного предложения по долговременному продлению соглашения.

Ожидается, что на этой неделе он встретится с руководителями клуба. Однако пока, по данным немецких СМИ, "Бавария" готова предложить Мюллеру лишь краткосрочное продление для участия в Клубном чемпионате мира.

В этом сезоне Мюллер провел 35 матчей за "Баварию", в которых забил 5 голов и сделал 5 ассистов.