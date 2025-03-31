Ключевой футболист Баварии обратился к болельщикам после тяжелой травмы

Ключевой защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис обратился к болельщикам после тяжелой травмы.

"Спасибо вам за всю вашу любовь, за добрые слова и за поддержку, которую вы оказываете мне после моей травмы. Плохо, что я выбыл на такой длительный период, и мой сезон закончился раньше, чем я того ожидал, однако я буду продолжать упорно работать, чтобы вернуться сильнее", — написал Дэвис у себя в Инстаграм.