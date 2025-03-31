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Ключевой футболист Баварии обратился к болельщикам после тяжелой травмы
Поблагодарил за поддержку
Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис обратился к болельщикам после тяжелой травмы.
"Спасибо вам за всю вашу любовь, за добрые слова и за поддержку, которую вы оказываете мне после моей травмы. Плохо, что я выбыл на такой длительный период, и мой сезон закончился раньше, чем я того ожидал, однако я буду продолжать упорно работать, чтобы вернуться сильнее", — написал Дэвис у себя в Инстаграм.
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Добавим, что 24-летний Альфонсо Дэвис в текущем сезоне принял участие в 31 матче за "Баварию", забив три гола и отдав три результативные передачи. Недавно он подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
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