Хавбек Баварии: Мы готовы к встрече с Интером несмотря на потери в защите

Полузащитник "Баварии" Жоау Пальинья заверил, что команда готова к предстоящему матчу против "Интера" в Лиге чемпионов, несмотря на кадровые потери в защите.

"Мы готовы к "Интеру". По моему мнению, у нас все еще есть лучшие игроки на этих позициях. Конечно, никто не хочет терять таких игроков как: Упамекано, Дэвиса и Хироки. Но, к сожалению, это футбол", - заявил Жоау.

Напомним, что первый матч четвертьфинала ЛЧ "Бавария" - "Интер" состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву.