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Арсенал хочет подписать вингера Баварии, но игрок готов на снижение зарплаты ради своего клуба

Германия

Будущее Сане пока неизвестно

Арсенал хочет подписать вингера Баварии, но игрок готов на снижение зарплаты ради своего клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" проявляет серьезный интерес к подписанию правого вингера "Баварии" Лероя Сане на правах свободного агента.

По информации Флориана Плеттенберга, сам игрок хочет остаться в мюнхенском клубе, но "Бавария" пока не сделала Сане официальное предложение о продлении соглашения. Ожидается, что решение относительно будущего вингера будет принято в течение 1-3 недель.

Добавим, что 29-летний немецкий футболист готов пойти на уменьшение зарплаты ради продления контракта с "Баварией", который истекает летом 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Лерой Сане
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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