Авторитетный инсайдер поделился трансферными планами Байера на лето

Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги уже строят планы на будущее, в частности на следующий сезон.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, леверкузенский "Байер" решил подписать нового вратаря во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что руководство клуба имеет очень четкий план в ближайшее время по позиции голкипера, поэтому представители "фармацевтов" уже начали настраивать первые контакты, активно работая над изучением доступных вариантов.

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На данный момент в составе "Байера" есть три голкипера: 35-летний Лукаш Градецкий, который является капитаном команды и основным вратарем, 24-летний Матей Коварж и 31-летний Никлас Ломб.

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Напомним, что после 27-ми сыгранных туров в Бундеслиге "Байер" находится на втором месте с 59 очками, отставая от мюнхенской "Баварии" на шесть зачетных баллов. А также "фармацевты" продолжают борьбу за Кубок Германии.