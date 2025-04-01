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Арминия - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Германии
Арминия - Байер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.25 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арминия" вышла в полуфинал кубка, пройдя "Ганновер", "Унион" Берлин, "Фрайбург" и "Вердер" Бремен. Пройти трех представителей элиты – серьезное достижение для команд из третьего дивизиона.
"Байер" на пути к полуфиналу имел только одного серьезного соперника. Но самого трудного из возможных – "Баварию", которую они прошли за счет самоотверженной обороны и первого удаления Мануэля Нойера в карьере.
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Кубок Германии, 1/2 финала
Билефельд, Билефельд Альм
Арминия – Байер 21:45
Трансляция – Megogо 3
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