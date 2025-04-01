Арминия - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Германии

"Арминия" вышла в полуфинал кубка, пройдя "Ганновер", "Унион" Берлин, "Фрайбург" и "Вердер" Бремен. Пройти трех представителей элиты – серьезное достижение для команд из третьего дивизиона.



"Байер" на пути к полуфиналу имел только одного серьезного соперника. Но самого трудного из возможных – "Баварию", которую они прошли за счет самоотверженной обороны и первого удаления Мануэля Нойера в карьере.

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Кубок Германии, 1/2 финала

Билефельд, Билефельд Альм

Арминия – Байер 21:45

Трансляция – Megogо 3