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Бавария проведет еще одну встречу с ветераном клуба, чтобы обсудить его контракт
Окончательное решение будет известно вскоре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" проведет еще один раунд переговоров с ветераном клуба о продлении контракта.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, финальная встреча клуба с Томасом Мюллером должна состояться на этой неделе. Впрочем, отмечается, что 35-летний немец не подпишет новый контракт, если не случится что-то неожиданное.
В сообщении говорится о том, что опытный нападающий собирается покинуть свой родной клуб по завершении сезона, однако он, вероятно, сможет принять участие в Клубном чемпионате мира. Об этом стороны должны договориться в ближайшее время, а затем будет окончательное решение будет объявлено официально.
Несмотря на то, что Мюллер был готов остаться в "Баварии" на еще один сезон, руководство клуба хочет сэкономить на его зарплате, которая составляет 17 миллионов евро в год. Не исключено, что теперь он продолжит карьеру в другом чемпионате.
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В этом сезоне Томас Мюллер забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 35 матчах на клубном уровне.
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