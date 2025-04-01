"Бавария" рассказала о состоянии капитана клуба.

По словам немецкого гранда, голкипер Мануэль Нойер приблизился к восстановлению. Капитан после рецидива снова может бегать.

"Нойер снова смог завершить пробежку в понедельник утром. 39-летнему вратарю недавно пришлось прекратить тренировки из-за реакции икроножных мышц, которая возникла у него после перенапряжения, полученного в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Байером".

Теперь капитан клуба снова может бегать, что является следующим шагом на пути к его возвращению", - сообщил клуб.