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Бавария рассказала о состоянии капитана клуба
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассказала о состоянии капитана клуба.
По словам немецкого гранда, голкипер Мануэль Нойер приблизился к восстановлению. Капитан после рецидива снова может бегать.
"Нойер снова смог завершить пробежку в понедельник утром. 39-летнему вратарю недавно пришлось прекратить тренировки из-за реакции икроножных мышц, которая возникла у него после перенапряжения, полученного в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Байером".
Теперь капитан клуба снова может бегать, что является следующим шагом на пути к его возвращению", - сообщил клуб.
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Напомним, Мануэль Нойер получил повреждение 5 марта в первом матче Лиги Чемпионов против "Байера". Голкипер ушёл с поля на 58-й минуте.
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