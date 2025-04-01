Байер заинтересован в трансфере звезды Эспаньола

Как сообщает Sport BILD, вратарь "Эспаньола" Хоан Гарсия является главным кандидатом для "Байера" на место основного вратаря летом.

Поскольку в игре Лукаша Градецкого наблюдается регресс по сравнению с прошлым сезоном и ожидается, что он станет вторым номером после нового вратаря, а Матей Ковар, вероятно, покинет клуб летом, "Леверкузену" нужно найти нового основного кипера, и Гарсия – это приоритетный вариант.

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Для 23-летнего Гарсии "Байер" является привлекательным вариантом, поскольку он получит возможность работать под руководством Хаби Алонсо и играть в Лиге чемпионов. Испанец, вероятно, будет стоить 15-20 миллионов евро, но есть одно потенциальное осложнение: ранее на вратаря уже были претензии со стороны "Арсенала".

Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 28 матчей за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 40 голов и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".