Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер заинтересован в трансфере звезды Эспаньола
Главный кандидат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sport BILD, вратарь "Эспаньола" Хоан Гарсия является главным кандидатом для "Байера" на место основного вратаря летом.
Поскольку в игре Лукаша Градецкого наблюдается регресс по сравнению с прошлым сезоном и ожидается, что он станет вторым номером после нового вратаря, а Матей Ковар, вероятно, покинет клуб летом, "Леверкузену" нужно найти нового основного кипера, и Гарсия – это приоритетный вариант.
Для 23-летнего Гарсии "Байер" является привлекательным вариантом, поскольку он получит возможность работать под руководством Хаби Алонсо и играть в Лиге чемпионов. Испанец, вероятно, будет стоить 15-20 миллионов евро, но есть одно потенциальное осложнение: ранее на вратаря уже были претензии со стороны "Арсенала".
Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 28 матчей за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 40 голов и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
- Байер – Бохум. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 28.03.2025
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы