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Кейн: У Баварии есть возможность выиграть Лигу чемпионов в этом году
Харри мечтает о победе в Лиге чемпионов в Мюнхене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями относительно возможности выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене в этом году.
"Это было моей мечтой почти всю мою жизнь. И у нас есть возможность сделать это в этом году, но также выиграть дома перед нашими болельщиками.
Конечно, будут нервы, волнение, ожидание. У нас большая игра, тяжелая игра в четвертьфинале против миланского "Интера", поэтому мы просто должны быть готовыми.
Мы знаем, что в наш день мы можем победить любого. У нас достаточно сильная команда, чтобы это сделать, но нужно быть последовательными в течение двух матчей, а потом посмотреть, как далеко ты сможешь зайти", - сказал футболист.
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