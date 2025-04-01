Кейн: У Баварии есть возможность выиграть Лигу чемпионов в этом году

Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими мыслями относительно возможности выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене в этом году.

"Это было моей мечтой почти всю мою жизнь. И у нас есть возможность сделать это в этом году, но также выиграть дома перед нашими болельщиками.

Конечно, будут нервы, волнение, ожидание. У нас большая игра, тяжелая игра в четвертьфинале против миланского "Интера", поэтому мы просто должны быть готовыми.

Мы знаем, что в наш день мы можем победить любого. У нас достаточно сильная команда, чтобы это сделать, но нужно быть последовательными в течение двух матчей, а потом посмотреть, как далеко ты сможешь зайти", - сказал футболист.