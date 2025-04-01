  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Харри Кейн рассказал о том, думает ли он вернуться в Англию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн рассказал о том, думает ли он вернуться в Англию

Германия

Я очень счастлив здесь, в Баварии (с)

Харри Кейн рассказал о том, думает ли он вернуться в Англию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал, что пока не планирует возвращаться в Англию. 31-летний форвард отметил, что счастлив в Мюнхене.

"Я не уверен. Я говорил на протяжении всей своей карьеры, что я не из тех, кто любит забегать вперед. Я чрезвычайно счастлив здесь, в "Баварии". Я думаю, что у нас фантастическая команда, фантастический тренерский штаб, и я просто чувствую, что пока я нахожусь в лучшем состоянии, я хочу играть на самом высоком уровне.

Я знаю, что в футболе многое может измениться за короткий промежуток времени, и многое может произойти, но, в конце концов, моя я здесь. Я не думаю о какой-либо другой лиге или другой команде. В футболе мне нравится просто плыть по течению, и на данный момент оно здесь, в "Баварии".

Читайте такжеКейн: У Баварии есть возможность выиграть Лигу чемпионов в этом году
По теме
yellow-arrow
Почти 10 звёздных футболистов Баварии пропустили открытую тренировку клуба
yellow-arrow
Кейн: У Баварии есть возможность выиграть Лигу чемпионов в этом году
yellow-arrow
Байер заинтересован в трансфере звезды Эспаньола
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости