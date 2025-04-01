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Харри Кейн рассказал о том, думает ли он вернуться в Англию
Я очень счастлив здесь, в Баварии (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал, что пока не планирует возвращаться в Англию. 31-летний форвард отметил, что счастлив в Мюнхене.
"Я не уверен. Я говорил на протяжении всей своей карьеры, что я не из тех, кто любит забегать вперед. Я чрезвычайно счастлив здесь, в "Баварии". Я думаю, что у нас фантастическая команда, фантастический тренерский штаб, и я просто чувствую, что пока я нахожусь в лучшем состоянии, я хочу играть на самом высоком уровне.
Я знаю, что в футболе многое может измениться за короткий промежуток времени, и многое может произойти, но, в конце концов, моя я здесь. Я не думаю о какой-либо другой лиге или другой команде. В футболе мне нравится просто плыть по течению, и на данный момент оно здесь, в "Баварии".
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