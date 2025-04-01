Почти 10 звёздных футболистов «Баварии» пропустили открытую тренировку клуба.

По словам Bild, на открытой тренировке не присутствовали травмированные защитники Дайот Упамекано и Альфонсо Дэвис. Также не был замечен Ким Мин Дже, у которого возникли проблемы со спиной.

Не тренировались с командой левый вингер Кингсли Коман, вратари Свен Ульрайх, Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горетцка. Последний тренировался индивидуально – бегал кругами в течение 20 минут.

Болельщики не увидели в составе команды травмированного центрального защитника Хироки Ито и полузащитника Александра Павловича. Последний выздоровел после заболевания и занимался индивидуально с тренером.

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Напомним, что «Бавария» ближайший матч проведёт с «Аугсбургом» 4 апреля. Поединок начнётся в 21:30 по киевскому времени.