Кубок Германии. Арминия – Байер 2:1. Команда 3-го дивизиона оставила Алонсо без трофеев

Кубок Германии. Кубок Германии, 1/2 финала

Билефельд, Билефельд Альм

Арминия – Байер 2:1

Голы: Вёрль 20, Гроссер 45+3 – Та 17

"Арминия" сенсационно обыграла "Байер", оставив команду Хаби Алонсо без трофеев на этот сезон. Шутки шутками, а клуб из 3-го дивизиона вынес из турнира уже 4-го представителя Бундеслиги кряду, забивая минимум дважды. И впервые за 120-летнюю историю клуба Билефельд сыграет в финале Кубка Германии.

Но больше шокирует не результат, а сама игра "Арминии". Команда Мишеля Книата не просто отскочила, а прямо переиграла прошлогоднего обладателя дубля. Ведя в счете целый тайм, Билефельд и не думал закрываться у своих ворот. Все 90 минут носились по полю, прессингом подавляя комбинационный футбол Леверкузена. Делали ставки на быстрые атаки, но ценили мяч и закончили игру с владением 48%!

И эталонно отзащищались. Из 13 своих ударов "Байер" 10 нанес со стандартов, включая единственный реальный голевой момент у Та. С углового, с которого открыли счет еще в дебюте. Дальше на поле были только хозяева. С игры у Леверкузена почти ничего и не вышло. В концовке Шик после кросса мог головой сравнять, но это был не тот вечер, когда "фармацевты" наработали на очередное чудо в компенсированные минуты.

"Арминия" же была не только точнее, но и настойчивее у чужих ворот. После очередного гола Мариуса Вёрля в турнире практически с той же точки мог спустя 6 минут замыкать Бази, убежавший в контратаку. И даже заканчивали они игру на чужой половине – то в попытках замедлить наступление соперника, то пытаясь увеличить отрыв. Одно удовольствие было видеть аутсайдера, который играет так смело и расковано.

Но главная причина успеха, главный разрыв в это противостоянии, заключался в физподготовке. "Байер" был вымотанный и уставший задолго до финальных раундов. Каждый раз в ключевых эпизодах отставая на какое-то мгновение-два. На их фоне Билефельд словно летал. Все 90 минут, даже без замен. Топливо у Леверкузена закончилось за 2 месяца до финиша сезона. Хотя он по сути для них уже и закончился.

Арминия: Керскен – Шнайдер, Руссо, Гроссер – Гагман, Шрек (Янг, 90+3), Кордоз, Оппи – Бази, Гродовски (Бианкади, 84), Вёрль

Байер: Коварж – Мукиеле, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Паласиос (Бонифейс, 53), Гримальдо – Адли (Телла, 77), Шик