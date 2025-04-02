Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда третьего дивизиона выходит в финал Кубка Германии. Арминия – Байер 2:1. Обзор матча
Невероятный сезон у синих
Getty Images / Global Images Ukraine
Представитель Третьей лиги шокировал "фармацевтов", одержав волевую победу. "Львы" не имели существенного преимущества (удары 13-8, владение 52-48%), а коллектив из Билефельда лучше распорядился своими моментами. В решающем поединке "Арминия" встретится с победителем пары "Штутгарт" – "РБ Лейпциг".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор ½ финала Кубка Германии
Билефельд. SchücoArena, 26 601 зритель
Голы: Верль, 20, Гросер, 45+3 – Та, 17
Популярное сейчас
- РФ серьезно воспринимает предложения США относительно мира, но имеет свои приоритеты, - МИД России
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- "При правильном подходе может превзойти Холанда". Кварцяный оценил перспективы украинского футболиста
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей