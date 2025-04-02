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Команда третьего дивизиона выходит в финал Кубка Германии. Арминия – Байер 2:1. Обзор матча

Германия

Невероятный сезон у синих

Команда третьего дивизиона выходит в финал Кубка Германии. Арминия – Байер 2:1. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Третьей лиги шокировал "фармацевтов", одержав волевую победу. "Львы" не имели существенного преимущества (удары 13-8, владение 52-48%), а коллектив из Билефельда лучше распорядился своими моментами. В решающем поединке "Арминия" встретится с победителем пары "Штутгарт" – "РБ Лейпциг".

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Смотрите обзор ½ финала Кубка Германии

Билефельд. SchücoArena, 26 601 зритель

Арминия – Байер 2:1

Голы: Верль, 20, Гросер, 45+3 – Та, 17

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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