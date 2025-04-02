Алонсо - после вылета из кубка: В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо проанализировал поражение от представителя третьего дивизиона Германии "Арминии" (1:2) в полуфинале национального кубка.

"Всем грустно. Я должен поздравить "Арминию". Они заслужили выход в финал, они играли лучше. Мы разочарованы. В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет.

У нас ничего не получалось, мы не контролировали себя как команда и индивидуально. Это был важный вечер для нас, чтобы вернуться в финал, но мы не показали весь свой уровень", - сказал испанец.