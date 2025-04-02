  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Алонсо - после вылета из кубка: В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алонсо - после вылета из кубка: В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет

Германия

Времена меняются

Алонсо - после вылета из кубка: В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо проанализировал поражение от представителя третьего дивизиона Германии "Арминии" (1:2) в полуфинале национального кубка.

"Всем грустно. Я должен поздравить "Арминию". Они заслужили выход в финал, они играли лучше. Мы разочарованы. В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет.

У нас ничего не получалось, мы не контролировали себя как команда и индивидуально. Это был важный вечер для нас, чтобы вернуться в финал, но мы не показали весь свой уровень", - сказал испанец.

5 апреля "Байер" сыграет против "Хайденхайма" в 28-м туре Бундеслиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Штутгарт - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Германии
yellow-arrow
Команда третьего дивизиона выходит в финал Кубка Германии. Арминия – Байер 2:1. Обзор матча
yellow-arrow
Кубок Германии. Арминия – Байер 2:1. Команда 3-го дивизиона оставила Алонсо без трофеев
Хаби Алонсо кубок Германии Байер (Леверкузен) Арминия (Билефельд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости