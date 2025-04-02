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Алонсо - после вылета из кубка: В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет
Времена меняются
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо проанализировал поражение от представителя третьего дивизиона Германии "Арминии" (1:2) в полуфинале национального кубка.
"Всем грустно. Я должен поздравить "Арминию". Они заслужили выход в финал, они играли лучше. Мы разочарованы. В прошлом сезоне нам часто везло, теперь уже нет.
У нас ничего не получалось, мы не контролировали себя как команда и индивидуально. Это был важный вечер для нас, чтобы вернуться в финал, но мы не показали весь свой уровень", - сказал испанец.
5 апреля "Байер" сыграет против "Хайденхайма" в 28-м туре Бундеслиги.
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