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Штутгарт - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Германии

Германия

Штутгарт - Лейпциг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол

Штутгарт - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала кубка Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Штутгарт" дошел до полуфинала, пройдя в первых раундах "Прейссен Мюнстер", "Кайзерслаутерн" и "Ян Регенсбург", а в четвертьфинале - представителя элиты в лице "Аугсбурга".

Лейпцигу со жребием повезло меньше. До 1/2 добрались до этой стадии, преодолев в первых раундах "Рот-Вайсс Эссен", "Санкт-Паули" и "Айнтрахт", а в четвертьфинале – "Вольфсбург".

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Кубок Германии, 1/2 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – РБ Лейпциг 21:45

Трансляция – Megogо 4

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