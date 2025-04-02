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Капитан Байера столкнулся с разъяренными фанатами после вылета из Кубка Германии

Германия

Возникла эмоциональная перепалка

Капитан Байера столкнулся с разъяренными фанатами после вылета из Кубка Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан леверкузенского "Байера" столкнулся с разъяренными болельщиками после неожиданного вылета команды из Кубка Германии в полуфинале от "Арминии" (2:1).

После финального свистка Гранит Джака решил подойти к гостевому сектору трибун, где были фанаты "фармацевтов", и вступил в эмоциональный спор с одним из разгневанных болельщиков, активно жестикулируя в его адрес.

Перепалка попала на камеры во время прямой трансляции.

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Напомним, что в прошлом сезоне "Байер" под руководством Хаби Алонсо одержал победу в этом турнире, обыграв в финале "Кайзерслаутерн" (0:1).

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Гранит Джака Байер (Леверкузен)
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Источник:
Sky Sport DE
Опубликовал: Андрей Журба
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