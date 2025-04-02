Капитан Байера столкнулся с разъяренными фанатами после вылета из Кубка Германии

Капитан леверкузенского "Байера" столкнулся с разъяренными болельщиками после неожиданного вылета команды из Кубка Германии в полуфинале от "Арминии" (2:1).

После финального свистка Гранит Джака решил подойти к гостевому сектору трибун, где были фанаты "фармацевтов", и вступил в эмоциональный спор с одним из разгневанных болельщиков, активно жестикулируя в его адрес.

Перепалка попала на камеры во время прямой трансляции.

Granit Xhaka geriet mit den eigenen Fans aneinander, gestenreich diskutierte der Anführer von Bayer Leverkusen vor dem Auswärtsblock mit den aufgebrachten Anhängern.#skypokal #dfbpokal pic.twitter.com/SIcpljQtrK — Sky Sport (@SkySportDE) April 1, 2025

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Напомним, что в прошлом сезоне "Байер" под руководством Хаби Алонсо одержал победу в этом турнире, обыграв в финале "Кайзерслаутерн" (0:1).