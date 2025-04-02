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Легендарный нападающий Баварии призвал клуб подписать звезду Байера
Был бы отличный дуэт с Мусиалой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-вингер "Баварии" Франк Рибери призвал мюнхенцев подписать Флориана Вирца, если такая возможность существует.
"Если существует любая возможность, "Бавария" должна подписать Флориана Вирца. Вместе с Мусиалой они могут прекрасно играть в одной команде. Они похожи тем, что оба имеют невероятный талант, но в то же время их стили игры отличаются. Хорошие футболисты всегда понимают друг друга на поле.
Возможно, "Баварии" стоит немного изменить свою систему, отойти от традиционной игры с вингерами. Я бы выставил настоящую "девятку", а позади нее – Вирца и Мусиалу в полуфлангах, чуть глубже. Тогда фланги будут оставаться открытыми для атакующих фулбеков. Это может прекрасно сработать", – сказал Рибери.
Добавим, что в этом сезоне Вирц сыграл 39 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего немца в 140 миллионов евро.
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