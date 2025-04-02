Легендарный нападающий Баварии призвал клуб подписать звезду Байера

Легендарный экс-вингер "Баварии" Франк Рибери призвал мюнхенцев подписать Флориана Вирца, если такая возможность существует.

"Если существует любая возможность, "Бавария" должна подписать Флориана Вирца. Вместе с Мусиалой они могут прекрасно играть в одной команде. Они похожи тем, что оба имеют невероятный талант, но в то же время их стили игры отличаются. Хорошие футболисты всегда понимают друг друга на поле.

Возможно, "Баварии" стоит немного изменить свою систему, отойти от традиционной игры с вингерами. Я бы выставил настоящую "девятку", а позади нее – Вирца и Мусиалу в полуфлангах, чуть глубже. Тогда фланги будут оставаться открытыми для атакующих фулбеков. Это может прекрасно сработать", – сказал Рибери.