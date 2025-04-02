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РБ Лейпциг ведет переговоры с главным тренером Кристал Пэлас

Германия

Может возглавить немецкий клуб 

РБ Лейпциг ведет переговоры с главным тренером Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Sky Germany сообщает, что "РБ Лейпциг" контактирует с главным тренером "Кристал Пэлас" Оливером Гласнером относительно его возможного летнего назначения. После увольнения Марко Розе обязанности главного тренера "Лейпцига" исполняет Золт Лев, но клуб уже начал поиски постоянного наставника.

Сообщается, что недавно в Лондоне состоялась встреча между представителями "Лейпцига" и Гласнера. Спортивный директор клуба Марсель Шефер имеет общую историю с австрийцем, ведь они работали вместе, когда тот возглавлял "Вольфсбург". Кроме того, Гласнер имеет связи с системой Red Bull – он был ассистентом Роджера Шмидта, когда тот тренировал "Зальцбург".

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Главным препятствием для возможного назначения является сумма отступных в контракте австрийца с "Кристал Пэлас". Поэтому он не единственный кандидат на должность – в списке также фигурирует вышеупомянутый Шмидт.

Гласнер уже достигал успехов в Бундеслиге, выведя "Вольфсбург" в Лигу чемпионов, но самым большим достижением в его карьере стала победа с "Айнтрахтом" в Лиге Европы 2022 года. В "Кристал Пэлас" он пережил непростой старт сезона, однако сумел вывести команду в полуфинал Кубка Англии.

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Кристал Пэлас (Лондон) РБ Лейпциг Оливер Гласнер
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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