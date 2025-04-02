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Боруссия Дортмунд предпримет летом очередную попытку подписания звезды Лиона

Германия

Уже третья

Боруссия Дортмунд предпримет летом очередную попытку подписания звезды Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Ruhr Nachrichten, летом "Боруссия Д" вновь попытается подписать атакующего полузащитника "Лиона" Райана Шерки. Зимой немцы дважды пытались приобрести француза, но владелец "Лиона" Джон Текстор оказался трудным переговорщиком. Несмотря на неудачу, "Дортмунд" попытается еще раз летом.

Ожидается, что летнее трансферное окно станет периодом перемен для "Боруссии", и 21-летний игрок будет главной подписью клуба. Контракт Шерки завершается в 2026 году, и это может быть последний шанс "Лиона" продать его, особенно учитывая финансовые трудности клуба.

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Стоимость трансфера этим летом может составить около 30 миллионов евро, но "Боруссии" придется соперничать с "Байером", который ищет игрока, который может играть рядом с Флорианом Вирцем в следующем сезоне, а затем сменить его через год.

Добавим, что в этом сезоне на счету Шерки 8 голов и 18 ассистов в 35 матчах за "Лион" во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Лион Райан Шерки
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Источник:
Ruhr Nachrichten
Опубликовал: Алексей Полищук
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