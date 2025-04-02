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Алонсо может возглавить Реал, но есть одно условие

Германия

Об этом пишет El Gol Digital

Алонсо может возглавить Реал, но есть одно условие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на должность главного тренера. Об этом сообщает El Gol Digital. Однако, специалист выдвинул условие для своего прихода в испанский клуб.

По информации источника, Хаби Алонсо хочет видеть в составе "Реала" Флориана Виртца, с которым он сейчас работает в "Байере".

Однако, трансфер Виртца может обойтись "Реалу" в кругленькую сумму. Чтобы собрать необходимые средства, мадридцы готовы продать вингера Винисиуса Жуниора, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Флориан Виртц
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Екатерина Власова
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