Алонсо может возглавить Реал, но есть одно условие

"Реал" рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на должность главного тренера. Об этом сообщает El Gol Digital. Однако, специалист выдвинул условие для своего прихода в испанский клуб.

По информации источника, Хаби Алонсо хочет видеть в составе "Реала" Флориана Виртца, с которым он сейчас работает в "Байере".

Однако, трансфер Виртца может обойтись "Реалу" в кругленькую сумму. Чтобы собрать необходимые средства, мадридцы готовы продать вингера Винисиуса Жуниора, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии.