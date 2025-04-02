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Алонсо может возглавить Реал, но есть одно условие
Об этом пишет El Gol Digital
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на должность главного тренера. Об этом сообщает El Gol Digital. Однако, специалист выдвинул условие для своего прихода в испанский клуб.
По информации источника, Хаби Алонсо хочет видеть в составе "Реала" Флориана Виртца, с которым он сейчас работает в "Байере".
Однако, трансфер Виртца может обойтись "Реалу" в кругленькую сумму. Чтобы собрать необходимые средства, мадридцы готовы продать вингера Винисиуса Жуниора, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии.
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