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Еще одна смена в руководстве? Бавария заинтересовалась спортивным директором Айнтрахта

Германия

Бавария может внести изменения в штаб команды

Еще одна смена в руководстве? Бавария заинтересовалась спортивным директором Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на недавнее назначение Макс Эберля спортивным директором "Баварии", в клубе возможны новые кадровые изменения.

По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб внимательно следит за спортдиром франкфуртского "Айнтрахта" Маркусом Кроше.

Если "Бавария" решит расстаться с Максом, то именно Кроше станет главным претендентом на его место. Интересно, что дортмундская "Боруссия" также проявляет интерес к этому специалисту.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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