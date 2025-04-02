Еще одна смена в руководстве? Бавария заинтересовалась спортивным директором Айнтрахта

Несмотря на недавнее назначение Макс Эберля спортивным директором "Баварии", в клубе возможны новые кадровые изменения.

По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб внимательно следит за спортдиром франкфуртского "Айнтрахта" Маркусом Кроше.

Если "Бавария" решит расстаться с Максом, то именно Кроше станет главным претендентом на его место. Интересно, что дортмундская "Боруссия" также проявляет интерес к этому специалисту.