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Еще одна смена в руководстве? Бавария заинтересовалась спортивным директором Айнтрахта
Бавария может внести изменения в штаб команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на недавнее назначение Макс Эберля спортивным директором "Баварии", в клубе возможны новые кадровые изменения.
По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб внимательно следит за спортдиром франкфуртского "Айнтрахта" Маркусом Кроше.
Если "Бавария" решит расстаться с Максом, то именно Кроше станет главным претендентом на его место. Интересно, что дортмундская "Боруссия" также проявляет интерес к этому специалисту.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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