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Гнабри - о возможной победе в ЛЧ: Это было бы вишенкой на торте
Серж Гнабри высказался о самом престижном клубном соревновании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Баварии" Серж Гнабри поделился своими мыслями относительно возможности выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене в этом году.
"Это было бы невероятно, конечно. Мы ставим перед собой эту цель - и мечтаем о ней. Пока все идет хорошо, поэтому было бы неплохо повторить триумф, который мы получили тогда в 2020 году - и с нашими болельщиками, которые поддерживают нас в финале дома.
Это было бы вишенкой на торте. Выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене - это то, о чем мы все мечтаем, можем мечтать и должны мечтать. Если мы достигнем этого, это будет фантастически", - сказал футболист.
Напомним, что 8 апреля "Бавария" сыграет против "Интера" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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