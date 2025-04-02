  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Гнабри - о возможной победе в ЛЧ: Это было бы вишенкой на торте
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гнабри - о возможной победе в ЛЧ: Это было бы вишенкой на торте

Германия

Серж Гнабри высказался о самом престижном клубном соревновании

Гнабри - о возможной победе в ЛЧ: Это было бы вишенкой на торте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Баварии" Серж Гнабри поделился своими мыслями относительно возможности выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене в этом году.

"Это было бы невероятно, конечно. Мы ставим перед собой эту цель - и мечтаем о ней. Пока все идет хорошо, поэтому было бы неплохо повторить триумф, который мы получили тогда в 2020 году - и с нашими болельщиками, которые поддерживают нас в финале дома.

Это было бы вишенкой на торте. Выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене - это то, о чем мы все мечтаем, можем мечтать и должны мечтать. Если мы достигнем этого, это будет фантастически", - сказал футболист.

Напомним, что 8 апреля "Бавария" сыграет против "Интера" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Читайте такжеЕще одна смена в руководстве? Бавария заинтересовалась спортивным директором Айнтрахта
По теме
yellow-arrow
Ни Баварии с Байером, ни Боруссии Д с РБ Лейпциг. Определились финалисты Кубка Германии
yellow-arrow
Кубок Германии. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Больше не значит лучше
yellow-arrow
Еще одна смена в руководстве? Бавария заинтересовалась спортивным директором Айнтрахта
Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости