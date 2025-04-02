Гнабри - о возможной победе в ЛЧ: Это было бы вишенкой на торте

Левый вингер "Баварии" Серж Гнабри поделился своими мыслями относительно возможности выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене в этом году.

"Это было бы невероятно, конечно. Мы ставим перед собой эту цель - и мечтаем о ней. Пока все идет хорошо, поэтому было бы неплохо повторить триумф, который мы получили тогда в 2020 году - и с нашими болельщиками, которые поддерживают нас в финале дома.

Это было бы вишенкой на торте. Выиграть Лигу чемпионов в Мюнхене - это то, о чем мы все мечтаем, можем мечтать и должны мечтать. Если мы достигнем этого, это будет фантастически", - сказал футболист.