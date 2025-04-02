Германия
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Кубок Германии. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Больше не значит лучше
Швабы выходят в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии, 1/2 финала
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1
Голы: Штиллер 5, Вольтемаде 57, Левелинг 73 – Шешко 62
Штутгарт: Нюбель – Ельч, Шабо, Аль-Дахиль – Левелинг (Стергиу, 78), Каразор, Штиллер, Миттельштедт – Мийо (Ридер, 76) – Демирович (Туре, 90+2), Вольтемаде
РБ Лейпциг: Вандерворт – Неделькович (Баумгартнер, 70), Орбан, Битшиабу, Раум – Баку (Гомис, 80), Зайвальд, Вермерен, Симонс – Опенда, Шешко
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