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Кубок Германии. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Больше не значит лучше

Германия
Обновлено

Швабы выходят в финал

Кубок Германии. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Больше не значит лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Германии, 1/2 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Штиллер 5, Вольтемаде 57, Левелинг 73 – Шешко 62

Штутгарт: Нюбель – Ельч, Шабо, Аль-Дахиль – Левелинг (Стергиу, 78), Каразор, Штиллер, Миттельштедт – Мийо (Ридер, 76) – Демирович (Туре, 90+2), Вольтемаде

РБ Лейпциг: Вандерворт – Неделькович (Баумгартнер, 70), Орбан, Битшиабу, Раум – Баку (Гомис, 80), Зайвальд, Вермерен, Симонс – Опенда, Шешко

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