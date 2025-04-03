Германия
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Ни Баварии с Байером, ни Боруссии Д с РБ Лейпциг. Определились финалисты Кубка Германии
Невероятный финал
Определились финалисты Кубка Германии.
В финале турнира встретятся "Штутгарт" и "Арминия Билефельд" - представитель третьей лиги Германии.
"Арминия Билефельд" выбила действующего обладателя Кубка леверкузенский "Байер" со счетом 2:1. "Штутгарт" оказался сильнее "РБ Лейпциг" (3:1).
Финал состоится 24 мая на Олимпиаштадионе в Берлине.
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Напомним, что "Боруссия Д" вылетела из турнира на стадии 1/16 финала от "Вольфсбурга". "Бавария" дошла до 1/8 финала, где уступила "Байеру".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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