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Ни Баварии с Байером, ни Боруссии Д с РБ Лейпциг. Определились финалисты Кубка Германии

Германия

Невероятный финал

Ни Баварии с Байером, ни Боруссии Д с РБ Лейпциг. Определились финалисты Кубка Германии

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Определились финалисты Кубка Германии.

В финале турнира встретятся "Штутгарт" и "Арминия Билефельд" - представитель третьей лиги Германии.

"Арминия Билефельд" выбила действующего обладателя Кубка леверкузенский "Байер" со счетом 2:1. "Штутгарт" оказался сильнее "РБ Лейпциг" (3:1).

Финал состоится 24 мая на Олимпиаштадионе в Берлине.

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Напомним, что "Боруссия Д" вылетела из турнира на стадии 1/16 финала от "Вольфсбурга". "Бавария" дошла до 1/8 финала, где уступила "Байеру".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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