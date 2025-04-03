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Определился второй финалист кубка. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Видео голов и обзор матча
Скрытый финал?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" переиграл РБ "Лейпциг" в полуфинале кубка Германии.
В каждом из таймов "швабы" забили на один гол больше, чем соперник.
В финале турнира "Штутгарт" сыграет против представителя третьего дивизиона Германии - "Арминии".
Кубок Германии, 1/2 финала
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
"Штутгарт" – РБ "Лейпциг" 3:1
Голы: Штиллер 5, Вольтемаде 57, Левелинг 73 – Шешко 62
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