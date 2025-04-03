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Определился второй финалист кубка. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Скрытый финал?

Определился второй финалист кубка. Штутгарт – РБ Лейпциг 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Штутгарт" переиграл РБ "Лейпциг" в полуфинале кубка Германии.

В каждом из таймов "швабы" забили на один гол больше, чем соперник.

В финале турнира "Штутгарт" сыграет против представителя третьего дивизиона Германии - "Арминии".

Кубок Германии, 1/2 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

"Штутгарт" – РБ "Лейпциг" 3:1

Голы: Штиллер 5, Вольтемаде 57, Левелинг 73 – Шешко 62

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