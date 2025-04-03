Вратарь Манчестер Сити может продолжить карьеру в Байере 

По информации издания Kicker, вратарь "Манчестер Сити" Штефан Ортега является кандидатом, которого "Байер" рассматривает для борьбы за место в основном составе с Лукашем Градецким.

Ортега сейчас является вторым вратарем "Манчестер Сити" и стремится играть более регулярно. Его контракт действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость сейчас составляет около 9 миллионов евро. 32-летний вратарь имеет опыт игры в Бундеслиге, где он провел 67 матчей за "Арминию Билефельд" до своего перехода в Англию.

Добавим, что в этом сезоне немец провел 16 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, пропустив 22 гола и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".