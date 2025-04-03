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Боруссия Дортмунд может подписать юную норвежскую звезду 

Германия

Альтернатива для главной цели

Боруссия Дортмунд может подписать юную норвежскую звезду 

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" Дортмунд планирует масштабное обновление состава летом, и одним из ключевых трансферных приоритетов является Райан Шерки. Впрочем, по данным BILD, клуб также рассматривает альтернативные варианты, поскольку переход 21-летнего француза может оказаться слишком дорогим.

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Одной из альтернатив является 18-летний норвежский талант "Русенборга" Сверре Нюпан, который может покинуть клуб за 15 миллионов евро. Среди других вариантов – Себастьян Нанаси из "Страсбурга" и Джоб Беллингем из "Сандерленда". Однако их трансферы выглядят маловероятными.

Добавим, что в целом Нюпан провел 61 матч за "Русенборг", забив 13 голов и отдав 11 ассистов.

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Боруссия (Дортмунд) Русенборг (Тронхейм) Сверре Нюпан
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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