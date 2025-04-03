Компани - о матче против Аугсбурга: Баварию ожидает непростой поединок

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался на пресс-конференции о предстоящем матче против "Аугсбурга".

"Для "Баварии" это традиционно непростая игра - они не проигрывают уже одиннадцать матчей и пропускают очень мало голов. Но это и хорошо, потому что команда сразу же сосредотачивается, ведь все знают, что это сложная выездная игра. Если мы будем играть в полную силу, то сможем взять очки и там", - сказал специалист.