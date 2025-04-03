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Компани - о матче против Аугсбурга: Баварию ожидает непростой поединок

Германия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Компани - о матче против Аугсбурга: Баварию ожидает непростой поединок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался на пресс-конференции о предстоящем матче против "Аугсбурга".

"Для "Баварии" это традиционно непростая игра - они не проигрывают уже одиннадцать матчей и пропускают очень мало голов. Но это и хорошо, потому что команда сразу же сосредотачивается, ведь все знают, что это сложная выездная игра. Если мы будем играть в полную силу, то сможем взять очки и там", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Аугсбург" - "Бавария" стартует 4 апреля в 21:30 по Киеву.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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