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Компани - о матче против Аугсбурга: Баварию ожидает непростой поединок
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался на пресс-конференции о предстоящем матче против "Аугсбурга".
"Для "Баварии" это традиционно непростая игра - они не проигрывают уже одиннадцать матчей и пропускают очень мало голов. Но это и хорошо, потому что команда сразу же сосредотачивается, ведь все знают, что это сложная выездная игра. Если мы будем играть в полную силу, то сможем взять очки и там", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Аугсбург" - "Бавария" стартует 4 апреля в 21:30 по Киеву.
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