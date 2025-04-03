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Пике - о возможном уходе Мюллера из Баварии: Он точно знает, что хочет делать дальше
Жерар высказался о будущем легенды Баварии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном уходе Томаса Мюллера из "Баварии".
"Он должен делать то, что чувствует. В конце концов, все люди разные, у всех разные интересы, у всех разные вещи происходят в личной жизни. Возможно, он хочет исследовать различные варианты, а возможно, даже завершить свою карьеру - это его личное дело. Он точно знает, что хочет делать дальше. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он замечательный парень", - сказал Пике.
Добавим, что контракт Мюллера с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года, и ранее сообщалось, что клуб не планирует продлевать сотрудничество с футболистом.
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