Пике - о возможном уходе Мюллера из Баварии: Он точно знает, что хочет делать дальше

Экс-футболист "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном уходе Томаса Мюллера из "Баварии".

"Он должен делать то, что чувствует. В конце концов, все люди разные, у всех разные интересы, у всех разные вещи происходят в личной жизни. Возможно, он хочет исследовать различные варианты, а возможно, даже завершить свою карьеру - это его личное дело. Он точно знает, что хочет делать дальше. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он замечательный парень", - сказал Пике.