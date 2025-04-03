Два клуба АПЛ интересуются голкипером Торино

Сербский голкипер "Торино" Ваня Милинкович-Савич оказался в центре внимания двух клубов Английской Премьер-лиги - "Манчестер Сити" и "Челси".

По информации Tuttosport, оба клуба рассматривают возможность подписания 28-летнего вратаря.

Контракт серба с "Торино" рассчитан до лета 2026 года, но в нем прописана клаусула в размере 20 миллионов евро, что делает трансфер вполне реальным.

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