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Два клуба АПЛ интересуются голкипером Торино

Германия

Ваня Милинкович-Савич может перейти в АПЛ

Два клуба АПЛ интересуются голкипером Торино

Тransfermarkt

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Сербский голкипер "Торино" Ваня Милинкович-Савич оказался в центре внимания двух клубов Английской Премьер-лиги - "Манчестер Сити" и "Челси".

По информации Tuttosport, оба клуба рассматривают возможность подписания 28-летнего вратаря.

Контракт серба с "Торино" рассчитан до лета 2026 года, но в нем прописана клаусула в размере 20 миллионов евро, что делает трансфер вполне реальным.

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Челси (Лондон) Манчестер Сити Торино
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
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