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Два клуба АПЛ интересуются голкипером Торино
Ваня Милинкович-Савич может перейти в АПЛ
Тransfermarkt
Сербский голкипер "Торино" Ваня Милинкович-Савич оказался в центре внимания двух клубов Английской Премьер-лиги - "Манчестер Сити" и "Челси".
По информации Tuttosport, оба клуба рассматривают возможность подписания 28-летнего вратаря.
Контракт серба с "Торино" рассчитан до лета 2026 года, но в нем прописана клаусула в размере 20 миллионов евро, что делает трансфер вполне реальным.
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