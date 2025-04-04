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РБ Лейпциг хочет продать летом двух своих нападающих
Будущего у них в клубе нет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Kicker, нападающие "Лейпцига" Тимо Вернер и Андре Силва будут проданы во время летнего трансферного окна после возвращения из аренд. Увольнение Марко Розе не изменит будущего дуэта.
Вернер проводит этот сезон в аренде в "Тоттенхэм Хотспур" и сыграл 18 матчей в Премьер-лиге. К сожалению, за это время он не смог забить ни одного гола и был исключен из состава на Лигу Европы после январского подписания Матиса Теля.
Что касается Андре Силвы, то он в январе перешел в аренду в "Вердер" и участвовал во всех матчах, но лишь четыре раза выходил в стартовом составе, забив один гол в поражении 2:4 от менхенгладбахской "Боруссии" с пенальти.
Добавим, что сейчас "Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с 42 очками.
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