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РБ Лейпциг хочет продать летом двух своих нападающих 

Германия

Будущего у них в клубе нет 

РБ Лейпциг хочет продать летом двух своих нападающих 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Kicker, нападающие "Лейпцига" Тимо Вернер и Андре Силва будут проданы во время летнего трансферного окна после возвращения из аренд. Увольнение Марко Розе не изменит будущего дуэта.

Вернер проводит этот сезон в аренде в "Тоттенхэм Хотспур" и сыграл 18 матчей в Премьер-лиге. К сожалению, за это время он не смог забить ни одного гола и был исключен из состава на Лигу Европы после январского подписания Матиса Теля.

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Что касается Андре Силвы, то он в январе перешел в аренду в "Вердер" и участвовал во всех матчах, но лишь четыре раза выходил в стартовом составе, забив один гол в поражении 2:4 от менхенгладбахской "Боруссии" с пенальти.

Добавим, что сейчас "Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с 42 очками.

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Тимо Вернер РБ Лейпциг Андре Силва
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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