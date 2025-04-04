Аугсбург - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Программу 28-го тура Бундеслиги откроют "Бавария" и "Аугсбург". Сможет ли мюнхенский клуб по итогам этой встречи стать еще на один шаг ближе к чемпионству?

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Бундеслига, 27-й тур

Аугсбург. ВВК Арена

Аугсбург - Бавария 21:30

Трансляция – Setanta Sports +