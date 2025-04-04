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Аугсбург - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Аугсбург - Бавария: Смотреть онлайн матча ⋉ 04.04.25 ⋊ Чемпионат Германии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Программу 28-го тура Бундеслиги откроют "Бавария" и "Аугсбург". Сможет ли мюнхенский клуб по итогам этой встречи стать еще на один шаг ближе к чемпионству?
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Бундеслига, 27-й тур
Аугсбург. ВВК Арена
Аугсбург - Бавария 21:30
Трансляция – Setanta Sports +
Трансляція матчу Аугсбург - БаваріяСмотреть трансляцию
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