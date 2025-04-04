Бавария заинтересована в трансфере одноклубника Забарного

Центрбек "Борнмута" Дин Гейсен оказался в сфере интересов большого количества топовых клубов. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что Гейсен также входит в список целей "Баварии". Мюнхенцы следят за потенциальными усилениями в защиту из-за травм Хироки Ито и Дайо Упамекано.

"Бавария" сейчас ведет переговоры с Упамекано по поводу нового контракта. Мюнхенцы хотят сохранить его, однако клуб также ищет альтернативы. Например, Эрик Дайер, вероятно, получит новый контракт до 2026 года в ближайшее время. Но они также следят и за другими защитниками. Дин Гейсен из "Борнмута" – в списке. У центрального защитника контракт до 2030 года, но, как сообщается, он имеет клаусулу в 60 миллионов евро", – сообщил Фальк.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 2 гола в 28 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.