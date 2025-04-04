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Бавария не предложит новый контракт легенде клуба - СМИ

Германия

Летом Мюллер, вероятно, попрощается с командой

Бавария не предложит новый контракт легенде клуба - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный игрок "Баварии" Томас Мюллер покинет клуб летом. Об этом пишет издание BILD.

В среду состоялась финальная встреча между представителями игрока и руководством клуба, после которой стало понятно, что "Бавария" не будет предлагать Мюллеру новый контракт.

Томас разочарован ситуацией, особенно тем, что информация о его уходе просочилась в СМИ раньше официального объявления.

Сейчас стороны обсуждают детали расставания, в частности участие Мюллера в клубном чемпионате мира, который состоится после окончания его контракта 30 июня, а также прощальный матч.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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