Бундеслига. 28-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Бавария 1:3

Голы: Яннулис 30 – Мусиала 42, Кейн 60, Матсима 90+3 (аг)

"Бавария" прошла один из последних тестов на пути к титулу, добыв победу в дерби с "Аугсбургом". И прервал тем самым беспроигрышную серию своих соседей, составлявшую 11 туров. Лучше не было ни у кого. Но 3 очка на фоне тяжелого матча не особо радуют, ведь успех омрачила еще одна серьезная кадровая потеря.

Джамал Мусиала в дебюте второго тайма надорвал заднюю поверхность бедра и оставил команду в растерянности перед двумя матчами с "Интером" в ЛЧ и дер-Классикером между ними. За последние недели это уже 4-я кадровая потеря: ранее вылетели защитники Дэвис (кресты), Упамекано и Ито. Все еще в лазарете Нойер и Коман. То есть на решающий отрезок сезона без обороны и главного игрока атаки.

Возвращаясь в дерби, "Баварии" тоже пришлось крайне несладко. Особенно в стартовый час. "Аугсбург" совмещал эпизодический высокий прессинг, который доставлял серьезные проблемы экспериментальной линии обороны. С низким, компактным и крайне надоедливым низким блоком. Добавляем к этому лучшего кипера Бундеслиги по предотвращенным голам Дамена и представляем себе этот непростой вечер для фаворита.

В позиционной атаке у "Баварии" не шло, и кроме обстрелов Сане выше ворот с острых углов ничего не происходило. Лерой был самым активным на поле и здорово возил и Вольфа, и страхующего Матсиму в левом полуфланге. Он же и помог прорвать непробиваемый автобус, прорвавшись слева и прострелив на Мусиалу аккурат между защитой и полузащитой соперника.

Но это Мюнхену еще повезло сравнять до перерыва. Ведь до того "Аугсбург" в коронном стиле забил со стандарта. Лаймер проспал латераля Яннулиса, который зарядил под перекладину в гордом одиночестве. Второй тайм развивался в схожем ключе. Сане снова прорвался слева и снова выкатил под опасный удар партнеру, ворвавшемуся вторым темпом (Олисе пробил в каркас). Но кроме этого ничего не удавалось, и игра была равной. Ведь "Аугсбург" здорово выбегал в быстрые выпады.

В итоге все решил индивидуальный класс. А вернее, его отсутствие у хозяев. ЦЗ Цезигер после атаки своей команды банально плохо принял вынос и подарил мяч Кейну. В панике он же и сбил Харри, несмотря на то, что два партнера окружили англичанина. Вторая желтая и игра 10 на 11 финальные полчаса. Мюнхенцы не стали тянуть. С этого же штрафного хитро разыграли и Кейн решил исход дуэли. А Сане уже в самой концовке вынудил Матсиму оформить автогол. 1:3.

Аугсбург: Дамен – Цезигер, Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Оньека (Бериша, 81), Якич, Вольф (Комюр, 81) – Клод-Морис (Реджбечай, 61), Йенсен (Шлоттербек, 61)– Эссенде (Титц, 74)

Бавария: Урбиг – Станишич, Ким, Дайер, Лаймер – Пальинья, Киммих – Сане (Геррейру, 90+3), Мусиала (Мюллер, 54), Олисе (Гнабри, 67) – Кейн (Видович, 90+3)

Удаление: Цезигер 58