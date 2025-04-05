Бавария обсуждает новый контракт с ключевым немецким вингером

Несмотря на слухи о том, что "Арсенал" хочет приобрести немецкого вингера Лероя Сане, "Бавария" предлагает 29-летнему игроку продлить контракт с мюнхенцами.

Отмечается, что такие игроки как Харри Кейн и Джамал Мусиала убеждают Сане остаться в "Баварии", ведь новый контракт Сане предусматривает снижение зарплаты.

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Добавим, что текущий контракт немца с клубом рассчитан на лето 2025 года. За этот сезон в Бундеслиге он забил 9 голов и отдал пять голевых передач в 24 матчах.