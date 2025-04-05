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Известно, кто из Баварии не сыграет против Интера 8 апреля
Спортивный директор объявил об отсутствии полузащитника в рамках ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала травмировал заднюю поверхность бедра в игре с "Аугсбургом".
Сейчас мюнхенский клуб проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Интера" без Джамала Мусиала. Об этом объявил спортивный директор "Баварии".
Насколько точно выбыл немецкий полузащитник, пока неизвестно. Добавим, что матчи 1/4 ЛЧ пройдут 8 и 16 апреля.
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Источник:altobelli13
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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