Известно, кто из Баварии не сыграет против Интера 8 апреля

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала травмировал заднюю поверхность бедра в игре с "Аугсбургом".

Сейчас мюнхенский клуб проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Интера" без Джамала Мусиала. Об этом объявил спортивный директор "Баварии".

Насколько точно выбыл немецкий полузащитник, пока неизвестно. Добавим, что матчи 1/4 ЛЧ пройдут 8 и 16 апреля.