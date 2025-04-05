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Спустя 25 лет. Томас Мюллер покинет Баварию в конце сезона

Германия
Обновлено

Решение принято

Спустя 25 лет. Томас Мюллер покинет Баварию в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" решил уйти из клуба в конце сезона.

Томас Мюллер в своём профиле Instagram опубликовал обращение к болельщикам, в котором заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Нападающий останется сосредоточен на спортивных целях "Баварии"

"Клуб принял осознанное решение не заключать со мной новый контракт на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы клуб следовал своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, к которому Правление и Наблюдательный совет, безусловно, не отнеслись легкомысленно.

Я чувствую благодарность от всех участников за то, что долгое время провел в "Баварии", и испытываю глубокую радость от того, что играл за любимый клуб на протяжении 25 невероятно насыщенных лет. Я навсегда останусь связан с "Баварией" и с вами благодаря стольким великим моментам, пережитым вместе.

Сейчас я полностью сосредоточен на наших спортивных целях на сезон. Для меня было бы исполнением мечты привезти домой чемпионский трофей и выйти в долгожданный финал Дахоама в конце мая. Я отдам для этого все!

Спасибо за все, что было, и за все, что еще предстоит". ❤️????

Вперед и вверх, ФК "Бавария"!", - написал Мюллер.

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Томас Мюллер присоединился к молодёжной "Баварии" в 2000-м году и провёл, на данный момент. 841 матч.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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