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Тренер Баварии - о травме Мусиалы: Нам нужно быть уверенными в том, что как команда мы справимся с этим
На этапе размышлений, что же делать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о травме Джамала Мусиалы.
Напомним, что в матче против "Аугсбурга" Джамал Мусиала получил повреждение.
"Джамал Мусиала почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Нам нужно быть уверенными в том, как команда мы справимся с этим. Не хочу, чтобы мы жаловались. Мы проанализируем игру "Интера" и определимся с составом.
Мюллер помогает нам в разных сочетаниях и схемах. Нам нужен каждый, и каждый должен быть ментально готов сыграть свою роль. Мы по-прежнему ставим целью выиграть все", – сказал Компани.
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