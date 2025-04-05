Тренер Баварии - о травме Мусиалы: Нам нужно быть уверенными в том, что как команда мы справимся с этим

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о травме Джамала Мусиалы.

Напомним, что в матче против "Аугсбурга" Джамал Мусиала получил повреждение.

"Джамал Мусиала почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Нам нужно быть уверенными в том, как команда мы справимся с этим. Не хочу, чтобы мы жаловались. Мы проанализируем игру "Интера" и определимся с составом.

Мюллер помогает нам в разных сочетаниях и схемах. Нам нужен каждый, и каждый должен быть ментально готов сыграть свою роль. Мы по-прежнему ставим целью выиграть все", – сказал Компани.