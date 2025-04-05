Камбэк от мюнхенцев. Аусбург – Бавария 1:3. Видео голов и обзор матча

В поединке 28 тура чемпионата Германии "Аугсбург" дома принимал "Баварию". Хозяева открыли счет на 30 минуте, но соперник до перерыва сравнял счет. На 59 минуте "Аугсбург" остался в меньшинстве, сразу после чего отличился забитым голом Кейн. К концу матча мюнхенцы уже окончательно забрали три очка и увеличили отрыв от второго "Байера" до девяти зачетных пунктов (с матчем у леверкузенцев в запасе).

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Бундеслига, 28 тур

"Аугсбург" – "Байер" 1:3

Голы: Яннулис 30 – Мусиала 42, Кейн 60, Матсима 90+3 (авт.)

Удаление: Цезигер 59 (вторая желтая)