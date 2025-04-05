Спортивный директор Баварии рассказал об уходе Мюллера: Это решение далось нам совсем нелегко

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал об уходе из клуба нападающего Томаса Мюллера.

По словам специалиста, ключевую роль сыграло планирование состава, в котором клуб сосредоточился на будущем.

"Это решение, понятное дело, далось нам совсем нелегко. Ключевым фактором в конечном итоге стало простое планирование состава, в котором мы сосредоточились на будущем. Переговоры, которые мы провели с Томасом, были открытыми и прозрачными с обеих сторон.

Томас знает, что он пользуется высочайшим уважением в ФК "Бавария", и это решение этого не меняет. Теперь мы хотим выиграть больше трофеев вместе с ним. Томас не играет по учебнику — он пишет свой собственный: 25 лет в ФК "Бавария" на самом высоком уровне", - заявил Эберль.