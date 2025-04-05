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Звёздный нападающий Баварии рассказал о своём повреждении, полученном в матче с Аугсбургом

Германия

Без него будет тяжко

Звёздный нападающий Баварии рассказал о своём повреждении, полученном в матче с Аугсбургом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный нападающий "Баварии" рассказал о своём повреждении, полученном в матче с Аугсбургом.

Харри Кейн после матча подошёл к журналистам. На его правой ноге был толстый пакет со льдом. Охлаждалась лодыжка. Нападающий сборной Англии рассказал о повреждении.

"Я вывихнул лодыжку в эпизоде перед красной карточкой.

Думаю, все в порядке. Лодыжка немного опухла, но я к этому привык. У меня уже было несколько травм лодыжки, и это всего лишь незначительная травма. Я не волнуюсь", - заметил Кейн.

На 59-й минуте защитник "Аугсбурга" Сендрик Цезингер сфолил на Харри Кейне. Судья матча дал жёлтую карточку, которая для игрока была второй и футболист покинул поле. Хотя на повторе видно, что изначально Цезингер играл в мяч.

В матче против "Аугсбурга" Харри Кейн отметился голом.

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К слову, "Бавария" обыграла "Аугсбург" со счётом 3:1 и продолжает лидировать в Бундеслиге, набрав 68 баллов. "Аугсбург" - восьмой с 39-ю баллами.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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