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Бавария рассказала о травме ключевого полузащитника
Травмы преследуют клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассказала о травме ключевого полузащитника клуба.
Джамал Мусиала прошёл медосмотр. Медики выявили разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.
"Бавария" на какое-то время останется без Джамала Мусиалы. После обследования, проведённого медицинской командой рекордсменов Германии, было подтверждено, что 22-летний нападающий получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия во время победы со счётом 3:1 над "Аугсбургом" в Бундеслиге в пятницу вечером", - написали в клубе.
Сроки восстановления не сообщаются.
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В этом сезоне Джамал Мусиала сыграл в 40-ка матчах "Баварии", в которых забил 18 голов и выполнил 8 голевых передач.
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