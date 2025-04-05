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Бавария рассказала о травме ключевого полузащитника

Германия

Травмы преследуют клуб

Бавария рассказала о травме ключевого полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" рассказала о травме ключевого полузащитника клуба.

Джамал Мусиала прошёл медосмотр. Медики выявили разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.

"Бавария" на какое-то время останется без Джамала Мусиалы. После обследования, проведённого медицинской командой рекордсменов Германии, было подтверждено, что 22-летний нападающий получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия во время победы со счётом 3:1 над "Аугсбургом" в Бундеслиге в пятницу вечером", - написали в клубе.

Сроки восстановления не сообщаются.

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В этом сезоне Джамал Мусиала сыграл в 40-ка матчах "Баварии", в которых забил 18 голов и выполнил 8 голевых передач.

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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