"Бавария" рассказала о травме ключевого полузащитника клуба.

Джамал Мусиала прошёл медосмотр. Медики выявили разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.

"Бавария" на какое-то время останется без Джамала Мусиалы. После обследования, проведённого медицинской командой рекордсменов Германии, было подтверждено, что 22-летний нападающий получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия во время победы со счётом 3:1 над "Аугсбургом" в Бундеслиге в пятницу вечером", - написали в клубе.