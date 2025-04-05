Известно сыграет ли Мюллер на клубном ЧМ и вероятное развитие карьеры Томаса

Последним турниром Томаса Мюллера в составе "Баварии" станет Клубный чемпионат мира. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Он сыграет на клубном Мундиале, после чего в июле покинет клуб.

Мюллер не намерен уже завершать свою карьеру, но готов рассмотреть предложения, чтобы сделать это в новом клубе. Сейчас среди вариантов есть MLS: это направление нравится как самому футболисту, так и его семье.

Клубный Чемпионат мира по футболу состоится с 15 июня по 13 июля этого года в США. "Бавария" начнет турнир в группе C, куда входят также "Бенфика", "Бока Хуниорс" и "Окленд Сити".

Первый матч для мюнхенцев запланирован непосредственно на 15 июня против новозеландцев.