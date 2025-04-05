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Бундеслига. Фирменная победа Байера, заявление БД и хет-трик Демировича
А также первая победа Лёва в РБЛ
Фото: imago
"Боруссия" выдала тренировочный мастер-класс по контратакам перед "Барселоной" в ЛЧ. И в одни ворота вынесла "Фрайбург", своего конкурента за еврокубки, который в последних 8 матчах пропустил всего четырежды. Теперь отставание БД от сегодняшнего оппонента минимальное – 1 пункт.
Дортмунд снова сиял в схеме 3-5-2. Адейеми продлил результативную серию, Гирасси после травмы ненадолго вышел после перерыва и тоже отметился. Круто смотрелся Чуквуэмека, который разрывал в транзитных эпизодах. Забил и сыграл ключевую роль в мяче Гирасси. Отметился даже Гиттенс, которому места в новой схеме нет. Вторые выходные кряду БД прямо нравится. В плане прессинга – одни из лучших в лиге прямо сейчас.
Параллельно "Байер" долго мучился на "Фойт Арене". Но все же домучал "Хайденхайм", который мечтал о набранных очках в попытке выбраться из зоны вылета. И если честно, был лучше чемпионов и куда конкретнее впереди. Бек пожадничал и не выкатил партнеру на пустые, Гимбер с пары метров пробил в перекладину со стандарта. Но в конце аутсайдер увлекся и проморгал Буэндию в опорной зоне. И тот сохранил признаки интриги в чемпионской гонке.
Если какая гонка и жива по-настоящему, так это черепашьи бега за топ-4. "Майнц" третий тур кряду теряет очки. И если ничья в меньшинстве с "Фрайбургом" еще была приличной, то ничья с "Хольштайном" – это катастрофа. Провалили первый тайм, уйдя с поля с отставанием. Мощно выступили после перерыва, но забили лишь раз. И взяли лишь пункт с худшими в лиге.
Тем времен Жольт Лёв взял первую победу у руля "РБ Лейпцига". И это всего третья их виктория за 12 туров. Несмотря на такую пробуксовку, "быки" идут всего в пункте от ЛЧ. Повезло с оппонентом. "Хоффенхайм" всегда рад поиграть в футбол на встречных курсах и надежностью обороны не славится. Это идеально наложилось на проблемы РБЛ в позиционной атаке. Обменялись голами в дебюте, а затем гостей подвел привозила Эстигор, заработав удаление. Час игры 11 на 10 привел к ожидаемому исходу, хотя все вопросы были сняти незадолго до финиша.
Наконец Эрмедин Демирович разразился хет-триком в ворота "Бохума". Выход в финал Кубка Германии явно прибавил уверенности. Хенесс снова усадил Дениза Ундава на лавку и не прогадал. Редкий случай, когда промолчал Вольтемаде, но своим движением он помог освобождать зоны партнеру по атаке. Круто сыграл и Каразор. Два ассиста и 90 минут дирижерской работы из глубины.
Бундеслига. 28-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Боруссия Д 1:4
Голы: Эггештайн 88 – Адейеми 34, Чуквуэмека 51, Гирасси 68, Гиттенс 78
Хайденхайм, Фойт Арена
Хайденхайм – Байер 0:1
Гол: Буэндиа 90+1
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Хоффенхайм 3:1
Голы: Шешко 24, Баку 43, Поульсен 84 – Бишоф 11
Удаление: Эстигор 28
Майнц, Мева Арена
Майнц – Хольштайн 1:1
Голы: Вайпер 75 – Бернгардссон 34
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Штутгарт 0:4
Голы: Шабо 8, Демирович 11, 48, 85
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