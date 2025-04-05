Бундеслига. 28-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Айнтрахт 2:0

Голы: Берк 28, Шмид 84

"Айнтрахт" имел прекрасную возможность уйти в отрыв от конкурентов за топ-4. Четвертый "Майнц" выдал серию из трех осечек, слился из борьбы "Фрайбург" и "Штутгарт". Лейпциг и Дортмунд нестабильны весь сезон. Но "орлы" продолжили эту игру в поддавки, вчистую проиграв в Бремене 10-й команде Бундеслиги. Такими темпами и хозяева сегодняшней встречи смогут включаться в борьбу за еврокубки.

Ощущалось, что Франкфурт сегодня пытался не играть на наивысших скоростях, держа в голове битву с "Тоттенхэмом" в ЛЕ в ближайшие недели. Где-то удивило решение Дино Топмеллера отказаться от работавшей в последнее время схемы 4-2-3-1 в пользу тройки сзади, которая зеркалила оппонента. Этого лишнего игрока между линий соперника не хватало в первой половине, и "Вердер" без особых проблем играл длительными отрезками без мяча. Вообще без угрозы у своих ворот.

"Орлы" тайм катали мяч вдоль и поперек. И еще и время от времени наражались на прессинг-ловушки и пропускали неприятные контрвыпады. Плюс "Вердер" был реально опасен на стандартах. Собственно, с них гол и пришел. Берка забыли на корнере на дальней штанге и сразу за это поплатились. С тех же угловых было пару лонгшотов, включая попадание Шмида в перекладину.

В перерыве Топмеллер признал ошибку и перешел на 4-2-2-2 с дуэтом форвардов впереди. Но снова возникла та же беда – отсутствие поддержки. Теперь уже отрезаны от партнеров было сразу двое форвардов. Пришлось вертикализировать игру. А это значило еще больше возможностей для быстрых транзитов хозяев. Дукш простил в дебюте второй половины, так что пришлось ждать 84-й минуты, когда Романо Шмид к ассисту добавил гол красивым ударом по диагонали.

Вердер: Цеттерер – Пипер (Юнг, 65), Фридль, Штарк – Агу, Шмид (Топп, 90+2), Линен (Биттенкурт, 87), Стаге, Вайзер – Дукш (Грюлль, 66), Берк (Нджинма, 65)

Айнтрахт: Сантос – Браун, Теат, Кох, Тута (Батшуайи, 46), Коллинз (Кристенсен, 63) – Схири, Ларссон (Шаиби, 70) – Баойя (Хейлунд, 70), Гётце (Матанович, 82) – Экитике