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Тренер Байера - о голе на 91-й минуте матча: Иногда можно даже не спрашивать себя, как это произошло

Германия

Лучше три балла, чем один

Тренер Байера - о голе на 91-й минуте матча: Иногда можно даже не спрашивать себя, как это произошло

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 28 тура Бундеслиги прошел матч между "Хайденхаймом" и "Байером".

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Команда Хаби Алонсо смогла забить на 91-й минуте игры, это и стал единственный гол в игре и победный для леверкузенцев.

"Для нас это был очередной матч с сильными эмоциями до самого конца. После вторника (поражения 1:2 от "Арминии" в 1/2 финала Кубка Германии) мы хотели реабилитироваться, и теперь можем отпраздновать победу. В нашей ситуации было важно выиграть, и иногда можно даже не спрашивать себя, как это произошло", — цитируют слова Алонсо Bundesliga.

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Источник:
bundesliga
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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