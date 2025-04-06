Вторая победа подряд. Фрайбург – Боруссия Дортмунд 1:4. Видео голов и обзор матча

В поединке 28-го тура чемпионата Германии встречались представители середины турнирной таблицы Бундеслиги. "Фрайбург" перед матчем даже был ближе к зоне Лиги чемпионов, но "Боруссия" благодаря победе подошла вплотную к команде Шустера. Дортмунд отметился одним голом до перерыва, еще три забил после паузы. "Фрайбург" ответил чуть ли не перед самым финальным свистком.

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Бундеслига, 28 тур

"Фрайбург" – "Боруссия" Д 1:4

Голы: Эггештайн 88 – Адееми 34, Чуквуэмека 51, Гирасси 68, Гиттенс 78